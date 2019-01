Politsei otsib seksuaalkuritegudes kahtlustatava mehe ohvreid 

Politseil on alust arvata, et mehe ohvrite arv võib olla praegu teadaolevast suurem. Ohvreid otsis ta peaasjalikult interneti vahendusel, eriti venekeelsetes suhtlusvõrgustikes.

Kui kellelgi on kahtlusi, et mõnel lapsel on olnud selle mehega kokkupuuteid või on tema suhtes pretensioone, palub politsei sellest teada anda häirekeskuse numbril 112, politsei telefonil 53069479 või louna.lastekaitse@list.politsei.ee.