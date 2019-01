Seltskond Madonna astus uude aastasse uue tagumikuga?! Ohtuleht.ee , täna, 12:40 Jaga:

Madonna Reuters/Scanpix

Kas superstaar Madonna on Kim Kardashiani eeskujul oma tagumikku suurendada lasknud? Värsked kaadrid lasevad arvata, et nii see tõesti on.