Dr. Oz kinnitab: just see on 2019. aastaks kõige tõhusam dieet! 

"Ärge sööge midagi enne, kui näete hommikul päikest tõusmas, ja lõpetage söömine, kui päike loojub," rääkis teletohter New York Postile. Tegu on omamoodi vahelduvpaastuga, mis talviste üürikeste päevade puhul tundub küll veidi probleemne. "Aga see annab sulle rohkem vabadust," lubab Dr. Oz. Tema sõnul tohib selle ajavahemiku ajal süüa kõike - ainult mitte lihtsüsivesikuid.

58aastane terviseguru nimetab seda kõige tähtsamaks dieediideeks, mida ta on pika aja jooksul kuulnud. Ta seletab, et paljut organismis toimuvat juhib tsirkadiaan- ehk ööpäevarütm, mis mõjutab ka seda, kuidas me toitu töötleme. Dr. Ozi kinnitusel näitavad nii loomade kui ka inimestega tehtud katsed, et päikesetõusu ja -loojangu rütmis toitumine aitab alla võtta.