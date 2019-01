Elu SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Koit Toome! Õhtuleht , täna, 11:35 Jaga:

Aldo Luud

Täna tähistab oma 40.sünnipäeva poplaulja ja muusikalinäitleja Koit Toome. Toome on algul klaverit ja hiljem laulmist õppinud nii Tallinna Muusikakeskkoolis kui ka Georg Otsa muusikakoolis. Tema lauluõpetajad on olnud teiste seas Jaak Joala ja Kare Kauks. Toome on lapsena laulnud ka Tallinna Poistekooris. Laiema avalikkuse ette jõudis Koit Toome 1995. aasta alguses koos Sirli Hiiusega (Sarah), kellega moodustati duo Code One. Toome alustas soolokärjääri pärast Code One'i lagunemist 1998. aastal. Koit Toome on esindanud Eestit Eurovisioonil koguni kaks korda. Aastal 1988 esindas ta Eestit lauluvõistlusel Birminghamis lauluga "Mere lapsed" (autorid Maria ja Tomi Rahula, Peeter Pruuli) ning sai 12.koha ja 2017.aastal koos Laura Põldverega lauluvõistlusel Kiievis lauluga "Verona", kahjuks poolfinaalist edasi ei pääsetud.2007 osales ta telesaates "Tantsud tähtedega". Tema