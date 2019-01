Torm tõi päästjatele pea 130 väljakutset 

"Peamiselt tuli päästjatel tegeleda tormituulte pahanduste likvideerimisega – eemaldati teedele-tänavatele kukkunud puid, käidi kinnitamas või eemaldamas tuulega lahti tulnud katuseplekke ja reklaamtahvleid. Meile teadaolevalt keegi tormi tõttu õnneks vigastada ei saanud," rääkis Päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi. Ta lisas, et vaatamata väljakutsete rohkusele ei jäänud ühelegi sündmusele reageerimata.

"Viimase ööpäeva valguses soovitame aga kõigil inimestel läbi mõelda, kas nemad ja nende kodu on valmis olukorraks, kus õues möllavad marutuuled ning elekter on katkenud. Enamasti ei tule torm nii ootamatult, et selleks valmistuda ei jõuaks. Laadige mobiiltelefonide akud täis, võimalusel hankige lisaks ka akupank. Samuti võiks igas kodus varuks olla mõne päeva jagu joogivett ja toitu," soovitas Mesi.