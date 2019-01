„Mul tuvastati gripp tegelikult juba 26. detsembril, nii et 2-3 kõige hullemat päeva olid juba möödas. Konsulteerisin ürituse korraldajaga, kes ütles, et ikkagi tuleksin, kuid doktor ütles, et ära ikkagi mine,” muheleb ta. „Mõtlesin, et pean siiski minema, pool tundi pean ikka vastu. Õnneks läks kõik hästi,” räägib Genka, kes on karjääri jooksul vaid ühel korral tervislikel põhjustel esinemise ära jätnud.