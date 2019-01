Hõlmad kinni! Reedel ja laupäeval tuleb taas tugevamat tuult 

Neljapäeval, 3. jaanuaril jätkab madalrõhkkond eemaldumist Valgevene suunas. Lääne-Eestis on pilvkate hõredam ja ilm sajuta, Ida-Eestis on pilvisem ja kohati sajab vähest lund. Põhjatuul on põhjarannikul jätkuvalt tugev, kuid õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3..-6°C.



Reede öösel on Eesti kohal korraks kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta, kuid juba hommikuks jõuab Läänemerele madalrõhulohk ja saartele ning Loode-Eestis hakkab sadama lund. Päeval areneb Soome lõunaosa kohal osatsüklon, mis liigub Eestisse ning lumesadu laieneb üle maa, saartel ja Lääne-Eestis läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Öösel pöördub tuul läänekaarde, päeval tugevneb korraks edelatuul rannikul puhanguti 15 m/s, õhtuks pöördub uuesti loodesse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -7..-12°C, vastu hommikut tõuseb saartel ja Lääne-Eestis -2..+1°C-ni, päeval tõuseb Ida-Eestis -1..-7, Lääne-Eestis 0..+3°C. Libeduseoht on suur!



Laupäeva liigub madalrõhkkond Eestist üle Läti lõunasse. Öösel sajab laialdaselt lund, lääne pool ka lörtsi ja vihma, päeval sajab kohati vähest lund. Põhjakaare tuul tugevneb hommikuks 7-12, rannikul puhanguti 17 m/s, õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -1..+3, Ida-Eestis 0..-4°C, hommikuks langeb kõikjal miinuspoolele, päeval jätkab langemist -1..-7°C-ni.



Pühapäev on üle Eesti kiirustava kõrgrõhuharja mõjul enamasti sajuta ja karge. Öösel kirdetuul nõrgeneb, päeval pöördub lõunakaarde ja on nõrk. Õhutemperatuur langeb öösel -4.. -11°C-ni ja päeval ei tõuse.



Esmaspäeva, 7. jaanuari öö esimene pool on sajuta, kuid pärast keskööd jõuab merelt Eestisse järjekordne madalrõhulohk, mis päeval liigub üle Eesti. Varahommikul jõuab saartele sajuala. Sajab lund ja lörtsi, päeval liigub lumesadu kagusse ning pärastlõunal loode poolt alates lakkab. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel -8.. -13°C-ni, vastu hommikut tõuseb saartel ja Lääne-Eestis 0..-4 kraadini, päeval tõuseb Ida-Eestis -4..-7, Lääne-Eestis -2..+2°C. Libeduseoht on suur!



Teisipäeval suureneb Norra merelt Skandinaaviasse liikuva madalrõhkkonna surve. Tuul pöördub loodest edelasse ja tugevneb. Lund sajab kohati. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, saarte rannikul kohati 0°C, päeval -3..+2°C.



Kolmapäeval liigub see madalrõhkkond Soome keskosa kohale ja madalrõhuala lõunaserv katab Eesti. Sajab lund ja lörtsi, saartel ja rannikualadel ka vihma. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel ja päeval -2..+2°C.