Rolf Roosalu taastub gripist: aastavahetus möödus Võru haiglas 

"Veel kolm päeva tagasi ma sellist muiet enda näole manada poleks suutnud. Nii halb oli olla. Mõtlesin, et annan otsad! Kas seda tunnet saab tõesti tekitada üks viirus nimega gripp? Jah, saab! Lennart on öelnud, et sitt olukord pidavat olema meie tuleviku väetis. Ma ei tea mitmeteks aastateks need ‘mu põllud’ nüüd väetatud said," kirjutab Rolf.

Mees kirjutab, et tema aastavahetus möödus Võru haiglas, kus tema eest hästi hoolitseti ja tehakse seda siiani. "Mu palatis on isegi telekas ja voodi käib puldist üles-alla. Haha! Moodne värk! Iroonilisel kombel esinesin ma 3 nädalat tagasi selle sama haigla töötajatele Lõuna-Eesti haiglate jõulupeol- lihtsalt parim publik, kes tantsisid esimesest loost kuni lõpuni välja. No vot ja siin ma nüüd olen! Ühed nö lahutavad meelt, teised jällegi ergutavad! Ütleme nii, et siia jõudes oli mul juba väikestviisi käpp sees."