Postmarkide puudusel jäid paljudel aasta lõpus jõulukaardid saatmata 

Rohkemaid margimüügikohti Tartu kesklinnas õigupoolest enam ei olegi: marke müüakse küll Tartu raekojas asuvas turismiinfopunktis, kuid selle peale paljud ei tule. Ent veelgi keerukam on postmarke hankida maapiirkondades, kus on suletud hulganisti postkontoreid ja postipunkte.

Ehkki Omniva postitäri juhi Mari Allese Maalehele saadetud kommentaarist võib lugeda, et postmarke on võimalik lisaks postiasutustele ja e-poele osta rohkem kui 300 edasimüüja juurest, siis äsjased pühad andsid tunnistust, et see arv pole kas piisav või ei leia inimesed neid kohti üles.