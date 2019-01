Elu Raske haigusega elav Vahur Kersna: tean, et iga päev võib juhtuda, et minu kardinad tõmmatakse kinni Eesti Ekspress , täna, 09:09 Jaga:

Vahur Kersna Alar Truu

Telesaatejuht Vahur Kersna on juba 11 aastat elanud müeloomtõvega. „Ma tean, et iga päev võib juhtuda see, et minu kardinad tõmmatakse kinni. Ma arvestan sellega ja see annab asjadele teise mõõtme, südamerahu ja enesekindluse," ütleb Vahur Eesti Ekspressile antud intervjuus.