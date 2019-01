Arestimaja klaassein pahandas advokaati  

Probleemi võttis üles advokaat Dmitri Školjar, kes pidi kohtuma oma kliendiga toas, kus nad olid teineteisest klaasiga eraldatud: see tähendab, et rääkimiseks tuli kasutada telefoni ning advokaat polnud sugugi rahul, sest tuleb ette, et mõni vetlus venib kolme kuni nelja tunni pikkuseks, mis tähendab pidevat toru otsas rippumist.