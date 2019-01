Eks-ekrelane pani traditsioonilise tõrvikumarsi ajaks Vabaduse väljaku enda ürituseks kinni 

Nimelt selgub politsei avalike ürituste registrist, et EKRE-st välja heidetud, kuid oma aktsioone korraldav Maria Kaljuste on Vabaduse väljaku 24. veebruari õhtuks hoopis enda ürituseks kinni pannud: kella 17–20 peaks platsil aset leidma "Saja marsi" kolmas pikett.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) avalike ürituste register hakkab jaanuariks ja veebruariks täituma parteide tänavakampaania registreeringutega ning ilmneb, et seal domineerivad "Keskerakonna maailmavaate tutvustamise ja valimismaterjali jagamise" nime kandvad üritused.

Pool tosinat väliüritust on üles andnud ka EKRE, kuid need on kõik ühe kandidaadi ehk Georg Kirsbergi ettevõtmised, kui ta jagab Kristiine keskuse ukse ees valimismaterjale.