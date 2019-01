Kuidas Eesti päästjad tsunamikoldesse läksid 

Eelneva aasta jõulude ajal, 26. detsembril, oli pärast India ookeanis olnud maavärinat hiidlaine rünnanud rannikuriike. Kõige hullemini laastas tsunami just Acehi provintsi, kus kaotas elu 170 000 inimest. Tais hukkus umbes 5400 inimest, nende seas ka kolm eestlast. Paljud, eeskätt turistid, polnud tsunamit kunagi varem näinud ja jäid paigale, kui merelt lähenes tohutu kõrge laine. Tsunami eripäraks on aga see, et vesi liigub merepõhjast pinnani ja ei murdu madalale jõudes nagu tavaline pinnalaine, vaid tormab tohutu kiirusega edasi.