Jaan Tätte: „Vana hea jaanuaritorm ei jää kunagi tulemata!“ 

Tuul küll loodetavasti täna päeva peale vaibub, aga ilm külmeneb eilsega võrreldes.

Tormid on saarel tavapärased ega üllata kedagi. „No igal hooajal on oma torm. Suvetorm, sügistorm ja vana hea jaanuaritorm, mis ei jää kunagi tulemata,” tunnistas Tätte, et maru juba oodati. „Me olime valmis.”

Tormis ellu jäämiseks on saarel vaja varuda vett ja generaator peab olemas olema. „Tänapäeva veeasjad on sellised, et vesi tuleb elektriga sealt paagist välja. Siis peab olema veevaru, et kui elekter ära läheb, oleks vesi olemas. Ja generaator on kõige tähtsam, et mõnest asjast üle saada. Sügavkülmad on liha täis, kui see üles sulab, on suur kahju!” seletas Tätte.

Rajuilma ta aga tegelikult naudib. „Kui paadid on merest väljas, nagu nad praegu meil on, siis on tormist ainult rõõm,” õhkus Tättest temale omast positiivsust.

Ilmateenistus hoiatas ohu eest

Rannikul võib tuule kiirus ulatuda 30 meetrini sekundis, hoiatas ilmateenistus eile hommikul. Kella kaheksa ajal oli Eestis elektrita juba ligi 6800 majapidamist, päästjad olid kõrvaldanud hulga teele kukkunud puid ja oksi, aga tuul üha tugevnes.