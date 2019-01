Eesti uudised Mis juhtus Põlvamaal teekraavist surnuna leitud 15aastase neiuga? Arvo Uustalu , täna, 20:55 Jaga:

HIRMUL: Neiu sõbrad on hirmul, kuna läheduses elab perverte, kes alkoholi eest perekodu tüdrukuid kallistavad. Aldo Luud

„Külas elab mitu meest, kes tüdrukutele kallistuste eest viina ja suitsu ostavad, ja praegu politsei ühte juhtumit ka uurib,“ räägib aasta esimesel päeval Põlva vallas teekraavist elutuna leitud 15aastase neiu sõbranna, kes ei usu, et teine lihtsalt külmus surnuks. Tema arvates võivad just need mehed juhtunus süüdi olla.