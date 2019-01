Tallinna parkla katuselt leitud noormees suri õnnetuse tagajärjel 

"Täna kogutud andmete pinnalt saame kinnitada, et kuriteole viitavaid märke ei ole ning tegemist oli õnnetusjuhtumiga," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Juhtunu täpne kellaaeg on selgitamisel.

Surnukeha on lahangul ning tema toksikoloogia vastused selguvad hiljem.

Teisipäeval kell 13.25 teatati häirekeskusele, et Pärnu maantee 105 parkla katusel lebab maas inimene. Sündmuskohale reageerinud politsei ja kiirabi tuvastasid, et tegemist on 27aastase mehe surnukehaga.