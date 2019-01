GALERII | Esilinastus EV100 sünnipäevaks valminud animafilm "Lotte ja kadunud lohed" 

Filmis "Lotte ja lohed" saab koeratüdruk endale väikese õe Roosi. "Me ei tahtnud teha filmi, mis kordaks eelmisi. Selle kohati väga vaevalise ajutegevuse tagajärjel tuligi meil see mõte, et Lotte võiks saada õe," rääkis üks filmi režissööridest, Janno Põldma Vikerraadios.