Ongi kõik! 5miinust pani rämmardamise pausile 

Sahistama hakati ka sellest, et Nublu populaarsuse kasvamisega on “rämmarit” tagasilöök tabanud ning noortele 5miinust enam peale ei lähe.

Eelmise aasta novembris Eesti Päevalehele antud intervjuus ütles Estoni Kohver, et praegu mikreid nurka ei visata, kuid tal on raske öelda, kus ta bändi tuleval aastal näeb. "Raske öelda. Aga ma julgeksin arvata, et meeste kõrvalprojektid – nii muusikalised kui ka mittemuusikalised – on elujõulisemad kui kunagi varem."

Koos Sass Hennoga avaldati samal ajal ka lugu "Aitäh", kus on sõnad: "Aitäh, et te tulite. Varsti me näeme jälle.” Siis spekuleeriti taas, et tegu on vihjega laiali- või pausileminekust.