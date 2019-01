Ülle Kaljuste: „Peast viskas korraks terve elu läbi! See oli rabav hetk küll!” 

Liina Reimani sõrmus on üks Eesti teatri rändreliikviaist ning see oli Ita Everi hoida 1984. aastast. Temale pärandas reliikvia näitlejanna Aino Talvi, kes Itale kirjutas: „Liina Reimani mälestussõrmust väärib kandma madala valulävega, oma ajastu probleeme kandvate traagiliste kangelannade kehastaja, kes esindab meie teatris kõige markantsemalt traditsioonide jõudu ja nende igavest noorust, töökultuuri, looja suveräänsust, kollegiaalse töö vaimu, teatrikunsti humanistlikku suurust ja helgust.” Ita usub, et ilmselt oli ta 30 lava-aastaga jõudnud sellisesse faasi, kus suutis ka peale komöödia ja draama publikule midagi pakkuda – sõrmuse valdaja pidi olema näitleja, kes on küllalt laia ampluaaga. Muide, Reimani sõrmusega käib kaasas veel üks klausel: selle hoidjaks peab olema draamateatri näitleja.