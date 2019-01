620-KILOMEETRINE NAISTE KETT: viimaks õnnestus naistel Sabarimala templisse pääseda 

Sabarimala tempel on üks hinduismi pühamaid ehitisi. Väikesed tüdrukud ja eakad daamid on Sabarimalas lubatud, kuid vahepealses eas naisterahvad mitte. Asi nimelt selles, et hinduismis on naine menstruatsiooni ajal ebapuhas ega tohi templites käia. Kui enamik templeid jätab naissoost palvetaja enda teada, kas tal on parasjagu „sobilik“ pühakotta siseneda või mitte, siis Sabarimala on suurele osale naistest (vanuses 10-50) alati suletud olnud.