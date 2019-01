Seisukoht | Presidendi ühendav kõne 

Kahe kogukonna ühendamisel on president Kersti Kaljulaid juba aktiivselt varemgi tegutsenud. Ta on mitmel korral külastanud Ida-Virumaad ja seal kohalike inimestega ka vestelnud. Kuid veelgi suurema sammu astus president oma aastalõputervituses.

Irooniliselt on üheks suuremaks kahe kogukonna ühendajaks olnud hirm immigrantide voo ees. Eks oleme nüüd heaoluühiskonda jõudnud ka meie, sest nagu presidendi lennukast kõnest selgub, läheb kaasmaalaste elu ülesmäge ning meil läheb objektiivselt võttes järjest paremini. „Rõõm on, et Eesti elab jõukamalt kui kunagi varem,“ rõõmustab Kaljulaid.

Paraku ei saa mitte kõik kaasmaalased aru, kui hästi meil läheb. Ja just see ongi kahte kogukonda ühendav uus kontseptsioon. Piisab, kui heita pilk netikommentaaridesse ja süda läheb soojaks. Millise innu, kire ja mahlakusega räägivad nii eesti- kui ka venekeelsed kaasmaalased presidendi aastalõpukõnest!

„Sellist Eestit me tahtsimegi, kus oleks jõukust ja aega mõelda, julgust ja tahtmist öelda, hoolimist ja armastust, vaidlust ja otsustamist. Enesekindlust ise teha ja piisavalt usku, et hättasattunuid alati jõudumööda aidatakse,“ räägib president.

Kahjuks on ka neid, kes lähevad kommentaarides isiklikuks, vihjavad ühele Itaalia-Vene tuntud lastejutustuse kangelasele ja ei saa aru, et president ei ole mitte võõrdunud rahvast, vaid tegeleb integratsiooniga.

Ka jõukas Eestis on probleeme, on vaesus ja nälg, on Soome ja Austraalia, ei ole hambaid. Samas tulevik on helge.