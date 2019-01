Ilm ja loodus Jaanuari ilm on heitlik ja suure talvekülmata Toimetas Kadi Raal , täna, 16:50 Jaga:

Lumememm. ZUMA/Scanpix

Jaanuari esimeses kolmandikus on Eesti ilm väga muutlik. Talvisemaks muutub ilm alates 10. jaanuarist, kuid suuri külmakraade see ei too. Kuu lõpus on aga taas sula oodata, selgub ilmateenistuse värskest kuuprognoosist.