Paljude naiste uusaastalubadus: prink ja kortsudeta nahk! Kuidas seda realiseerida? 

Mida see sinu jaoks tähendab? Noor, helendav ja siledalt prink nahk on sinu käeulatuses! Pead vaid järgima viit Noore Naha reeglit. Võtad väljakutse vastu? Suurepärane! Vaata, mida sa 2019. aastal kortsude allutamiseks samm sammu järel tegema pead.

Maga siidjal padjal. Kindlasti oled märganud, et sinu üks näopool näeb halvem välja kui teine. See on just see, millel sa magada armastad, on ju nii? Ei midagi imelikku. Kogu öö padja vastu surutud nahk kuumeneb üle, ei hinga ja allub mikrokahjustustele. Selle vältimiseks võib olla magamine siidisel alusel, sest see materjal on naha vastu erakordselt õrn. Sellist meetodit soovitab Kourtney Kardshian!

Jälgi dieeti. Tundub, et on loomulik, et menüü mõjutab meie naha seisundit. Aga kas me tegelikkuses oma igapäevast menüüd koostades seda mäletame? Tagajärgedest hoolimata sirutame sagedamini käe välja juhuslike näkside järele. Aga varem või hiljem ilmnevad need nahal vinnide, ebaühtlase värvuse ja… kortsude näol. Kaunile ja nooruslikule nahale on toeks puu- ja köögiviljad, pähklid, täisteratooted ning kalad, aga ka vesi ja ürditeed. Vaenlaseks on seevastu kõrgelttöödeldud tooted, monosahhariidid, rasvane toit, kohv ja alkohol.

Vabane stressist või õpi lõõgastuma. Stress on nii sageli muutunud igapäevasuseks, et me ei käsitle seda enam elimineerimist vajava probleemina. Paraku põhjustab kõrge stressitase naha vananemist kiirendavate vabade radikaalide teket. Püüa leida oma igapäevases elus kas või hetk lõõgastuseks – jalutuskäik pargis, jooga, hea filmi vaatamine. Katsu distantseeruda argiprobleemidest. Su nahk muutub tänu sellele kindlasti värskemaks!

Puhasta oma nahka väga hoolikalt. Aasia naised teavad hästi, kui tähtis on sileda ja noorusliku naha säilitamiseks korralik puhastamine. Seetõttu võluvad nad oma iluga hiliste aastateni. Eurooplannad kipuvad seda sageli unustama, piirdudes vaid naha meigieemaldajaga immutatud vatipadjakesega ületõmbamisega. Käitu nagu Aasia naised ja puhasta näonahka hoolikalt – kõigepealt meiki ja mustust lahustava õliga, seejärel vahutava geeli ja veega, lõpuks pühi üle toonikuga ja kanna peale hea kortsudevastane kreem. Kasuta päevast päeva ka koorijat, mis kõrvaldab marrasknaha surnud rakud.