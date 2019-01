Juhtkiri | Milline on õiglane riik kõigile? 

Erilist tähelepanu vajavat riigipea hinnangul puudega lapse vanemad, üksikud eakad ning vägivallaohvrid. Hädasolijate aitamine on elementaarne – näiteks kõrvalkorterist kostvate appikarjete peale politsei kutsumine või regulaarne kontrollkõnegi üksi elavale vanemale sugulasele. Mõttekoht on, kuidas neid inimesi riiklikult abistada ja paremale järjele aidata. President avaldas lootust, et alanud aastal õpime, kuidas ühiskonna kasvavat jõukust paremini kasutada seal, kus seda tõesti hädasti vaja on. Paraku ei juhtu see üleöö, vaid nõuab esmalt kokkuleppimist selles, milline on ühiskonna tulude õiglane jaotus ja kuidas seda saavutada.

Paremat aega kui valimisaasta on nendeks aruteludeks raske ette kujutada. Seda enam, et näiteks madalapalgaliste tulumaksuvabastuse, millele poliitikud panid suuri lootusi majandusliku ebavõrdsuse vähendamisel, tegelik mõju inimeste rahakottidele selgub suuresti alles lähikuudel. Küllap seetõttu ei räägi isegi Keskerakond veel igal võimalusel astmelise tulumaksu kehtestamisest ja teisedki erakonnad on pildis pigem muude teemadega. Sellest on kahju, sest kui loosungiga „õiglane riik kõigile“ valimistele vastu astuv peaministrierakond ei taha ebavõrdsuse teemal midagi rohkemat öelda, kui et see on probleem, siis kes veel?