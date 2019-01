Hiina president: Taiwani iseseisvus on üks tupiktee! 

Xi üritas oma kõnes näidata Hiina-Taiwani taasühinemist kui vältimatut ja paratamatut tulevikku, kinnitades saareriigi elanikele samas, et Hiina austaks elanike religioosseid valikuid, eraomandit, uskumusi ja „nende legitiimseid õigusi“. Xi pidas kõne vaid päev pärast Taiwani president Tsai Ing-weni pöördumist rahvale, milles too rõhutas, et Pekingil on ammu aeg Hiina Vabariigi (Taiwani ametlik nimi - toim.) olemasolu tunnustada.