Jaanus Nurmoja | Kodanikupalgaga jääksid paljud konfliktid olemata 

Põhimõtteliselt täidab kodanikupalk ju samalaadset eesmärki, ainult et kõigile kodanikele tähtajatult, ilma tingimusteta ja ilma konkursita. Lisaks on loovisikupalga suurus ligikaudu Eesti keskmine palk. Kodanikupalk peab küll võimaldama inimesel rahuldada oma põhivajadusi, kuid pole usutav, et ta saaks küündida keskmise palga suurusjärguni.

Erinevalt loovisikupalgast aitab kodanikupalk ka väljastpoolt tulijal uude valdkonda siseneda. Kirjaniku- ja kunstnikupalka võib teatud mööndustega võtta katsetusena, mis ei ütle kodanikupalga kohta kõike, aga midagi ikka. Kodanikupalga eelis on küll see, et ta hõlmab ka teiste valdkondade loovisikuid, näiteks heliloojaid.

Inimest, kes suudaks kodanikupalga idee teostatavust pädevalt hinnata, pole Eestis praegu olemas. Nii kaua kui pole uuringut ja selle tulemusi, tuleb meil selle probleemiga kuidagi rinda pista. Seetõttu kogub algatus „Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uuringu läbiviimisest Eestis“ allkirju portaalis rahvaalgatus.ee. Mõjude ennustamisega on praegu lood paremad, kuid peale usu ja loogika ning üksikute välismaiste eksperimentide pole õieti millelegi toetuda. Seetõttu on eksimisvõimalus vähemalt 50%.