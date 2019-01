Krimi FOTOD | Ettevaatust, juhid! Marutuule ja libeda tee tõttu on mitu autot kraavi sõitnud Kaspar Pokk , täna, 14:46 Jaga:

Tänane lumetuisk, tugev tuul ja langenud õhutemperatuurid on muutnud tee- ja ilmastikuolud väga keerulisteks. Libedatel teedel on juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi, kus peamiselt on olnud tegemist teelt väljasõitudega.