ÕL VIDEO JA FOTOD | Kuidas algas aasta loomade varjupaigas? 

Aasta esimene kolmapäev algas Paljassaares asuvas Tallinna loomade varjupaigas tavapärases rütmis ja neljajalgse klientuuri populatsioon ei ole viimase paari päeva jooksul hüppeliselt kasvanud. Varjupaiga juhataja Eve Tobias märgib, et ka tema jaoks on vaikus mõnevõrra üllatav, arvestades, et sotsiaalmeedia on täis kuulutusi kadunud loomadest.

Tobiase sõnul on aasta alguses olnud tavapärasest rohkem väljakutseid, aga õnneks on enamik koeraomanikke oma neljajalgsed sõbrad ilusti ära kiibistada lasknud, mistõttu on olnud peremehe üles leidmine koerapüüdja jaoks lihtne.