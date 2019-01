VIDEOINTERVJUU | Erika Salumäe plaanib minna pikale palverännakule 

"Hommikusöök staariga" - Erika Salumäe; Anu Saagim; Nordic Hotel Forum Stanislav Moshkov

Jah, sellest aasta tagasi imunud mälestusteraamatust "Südame põhjast..." said alguse minu "Triinu lood", 1. ja 2. raamatud. Kolmas ka, teismelistele, tulekul. Aga mul on veel plaanis ka juturaamat hästi pisikestele, mida oleks vanematel tore lugeda enne nende magamajäämist. Seal on tegelasteks minu imearmas kutsu ja kiisu, kes Hispaania koju seekord maha jäid.

Kuts oli sul eelmisel korral kaasas?

Sul on mulle ka pommuudis. Juba mõne kuu pärast lähed sa palverännakule?

Olen juba mitu aastat plaaninud minna Camino de Santiagole - Camino Primivera 321,4 kilomeetrit. Neid retki on erinevaid, aga ma valisin välja Hispaania etapi, sest see on kaunis looduse poolest ning seal on palju vaatamisväärsusi. Samuti ei lähe seal ka mäed liiga kõrgeks, sest see ei sobiks mulle südame pärast. Nüüd, kus mul selg on pisut taastunud ja ma olen ka ise moraalselt valmis, on õige aeg. Tegelikult on ju kõik peas kinni.

Sul on olnud tõsiseid probleeme seljaga. Kuidas sa kavatsed endale raske seljakoti selga vinnata?