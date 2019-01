21 HUKKUNUT JA 20 KADUNUT: Venemaale tuli uusaasta suurõnnetusega

TÕELINE IME: Majarusudest leiti 35 tundi pärast plahvatust elusalt 11kuune poiss. Reuters/Scanpix

Neljanda korruse korteris elanud päästetud beebi vigastused on rasked ja ta toimetati Sberbanki juhi German Grefi lennukiga ravile Moskvasse. Sealsed arstid ütlesid kolmapäeval, et väikese Vanja seisund on raske, kuid tema elu ohus ei ole. Hetkel on arstide peaülesanne vältida gangreeni sõrmedes ja paremas jalalabas.