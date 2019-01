Jaan Tätte tormist saarel: vana hea jaanuaritorm ei jää kunagi tulemata

Tormid on saarel tavapärane nähtus, mis ei üllata kedagi. „No igal hooajal on oma torm. Suvetorm, sügistorm ja vana hea jaanuaritorm, mis ei jää kunagi tulemata,” tunnistab Tätte, et tormi juba oodati. „Me olime valmis.”

Tormis ellu jäämiseks on saarel vaja vett varuda ja generaator muretseda. „Tänapäeva veeasjad on sellised, et vesi tuleb elektriga sealt paagist välja. Siis peab olema veevaru, et kui elekter ära läheb, oleks vesi olemas. Ja generaator on kõige tähtsam, et mõnest asjast üle saada. Sügavkülmad on liha täis, kui see üles sulab, on suur kahju!”