HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Merle Palmiste säras imelise vaatega baaris, kus pakutakse 260eurost kokteili 

Eestis nähtava lavastuse nimeks on „Maria Callase meistriklass“, mille on kirjutanud tuntud ameerika dramaturg Terrence McNally, kes pälvis selle eest ka prestiižika Tony auhinna. Selle lavastaja Andrus Vaarik on öelnud nii: „Merle Palmiste „Maria Callase meistriklass“ muudab teie maailma – rikkamaks ja kaunimaks. Te avastate, et ooper ei ole vaid väheste valitute nauding, millest teid on ilma jäetud. Et inimhääl, kauneim heli maailmas, suudab liigutada, lohutada, rõõmustada ja vaimustada igaüht meist.“