GALERII I Nurmiko aiandi pere: meie elutöö põles maani maha, aga politsei seda ei uuri!

Nurmiko aianduskeskuse omanikke tabas uusaastaööl valus löök. Perele kuuluv aianduskeskus süttis õhku lastud raketist ning põles mõne tunniga maani maha. Päästjatel õnnestus säästa vaid tööstushoone.

Eesti üks vanemaid ja suuremaid aiandusfirmasid Nurmiko aiand on pereettevõte, mis Reeli Ungersoni sõnul on oma kätega ehitatud ja südamega loodud. „Minu üleskutse oleks piirata rakettide ja ilutulestiku kasutamist,” ütleb Reeli Ungerson. „See on väga valus lugu. Üks rakett võib hävitada kogu teise inimese elutöö."

Nurmiko aianduskeskuse peremees Kristjan Ungerson nendib, et hetkel ei uuri traagilist juhtumit keegi. „Keegi ei uuri. Politsei ei uuri, kuna tegemist oli igatepidi lubatud tegevusega. Raketti tohib lasta. Huvitav on see, et kui sa paned kellegi ei teise maja põlema, kas siis ka ei uurita?”

Tuli levis minutitega

Ungerson selgitab, et samal hetkel tuli ka Saku poolt auto, mis jäi juhtunut märgates seisma. „Nemad helistasidki häirekeskusesse.” Päästjatel kulus kohalejõudmiseks kõigest viis minutit, ent tuli levis kiiresti. Kaasa aitas tuuline ilm. „Kõik oli hetkega leekides,” sõnab aiandi peremees.

Halva asja juures on hea vähemalt seegi, et ettevõttel oli olemas kindlustus. Kui suurt kahju uusaastaööl lahvatanud punane kukk tekitas, Nurmiko omanik praegu öelda ei tihka. „Seda summat ei ole me kellelegi välja öelnud. Kõik on alles nii algjärgus.”