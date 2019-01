Maailm OOTAMATU UUSAASTAKINK: britt võitis lotoga ligi 130 miljonit eurot Aadu Hiietamm , täna, 11:15 Jaga:

AFP/Scanpix

Üheksa riigi ühislotos EuroMillions loositi 1. jaanuari õhtul jackpot'ina välja 129 645 665 eurot. Võit läks Suurbritanniasse. Kes on õnnelik võitja, ei ole veel teada. Võimalik, et ta soovib jääda anonüümseks. Tegemist on suuruselt neljanda lotovõiduga Suurbritannias. Naelsterlingites teeb see 115 miljonit, vahendab Bild Online.