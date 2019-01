Soomes mõõdeti ajaloo tugevaim tuul, Ahvenamaal ei soovitata õue minna 

Tuule kiirus andis orkaani mõõdu välja ka Mustasaaris, Maalahtis ja Kalajokis, kuid Soome ilmateenistuse andmetel on ilm ohtlik mujalgi. Siiski, ametlikult on toas püsida palutud vaid Ahvenamaa elanikel.

Lumi, tuul ja madalad temperatuurid on muutnud liiklusolud väga halvaks üle Soome. Niisamuti on äärmuslikud ilmastikuolud mõjutanud elektrilevi: pimeduses on 70 000 kuni 80 000 majapidamist.