Läänemerd räsiv torm: Eestis elektrita 7600 majapidamist, Ahvenamaal ei soovitata õue minna 

Rekordi püstitasid ka Botnia lahe lained: need olid 7,9 meetrit kõrged. Kõrgeimaid lained lahes on seni küündinud 6,5 meetrini.

Tuule kiirus andis orkaani mõõdu välja ka Mustasaares, Maalahtis ja Kalajokis, kuid Soome ilmateenistuse andmetel on ilm ohtlik mujalgi. Siiski, ametlikult on toas püsida palutud vaid Ahvenamaa elanikel.

Lumi, tuul ja madalad temperatuurid on muutnud liiklusolud väga halvaks üle Soome. Niisamuti on äärmuslikud ilmastikuolud mõjutanud elektrilevi: varahommikul kirjutati, et pimeduses on 70 000 kuni 80 000 majapidamist. Veidi enne kella üheksat näitas Soome elektrikatkestusi kajastav lehekülg, et elektrita majapidamisi oli üle 90 000.