BLOGI | Läänemerd räsiv torm on Eestis elektrita jätnud tuhandeid majapidamisi ning peatanud praami- ja lennuliikluse

Lumi, tuul ja madalad temperatuurid on muutnud liiklusolud väga halvaks üle Soome. Samuti on äärmuslikud ilmastikuolud mõjutanud elektrilevi: varahommikul kirjutati, et pimeduses on 70 000 kuni 80 000 majapidamist. Veidi enne kella üheksat näitas Soome elektrikatkestusi kajastav lehekülg, et elektrita majapidamisi oli üle 90 000.