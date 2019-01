Eiki Nestor: aasta lõpp läks kuidagi karuseks ja inetuks 

Või kas kohtunik peaks õigust mõistes lähtuma seadustest või mingi partei pealike otsustest ?

Olen õnnelik, et täna elan siinpool piiri, maailmas, kus austatakse iga inimest kõigi tema vooruste ja pahedega. Ma usun Eesti Vabariiki ja olen kindel, et mu lapsed, lapselapsed ja nende lapsed ei pea kunagi pimeduse riigis elama. Sellel karmil ajal oli vallutaja oma piiri lükanud Saaremaa ja Hiiumaa taha. Aga meie arusaamad ja veendumused hoidsid piiri seal, kus on tema õige koht. Kui nüüd tänasel päeval siin Eestis keegi ähvardab kohtuvõimu sõltumatust, sõdib poliitiliselt mittemeeldiva ajakirjanduse, kunsti ja teadusega, lahendab erimeelsusi jõuga, siis lükkab ta seda arusaamiste piiri tagasi pimeduse aega.

Ma olen täiesti kindel, et me kõik, eranditult kõik, soovime minna edasi, et eesti keel, meel ja mõte elaks igavesti. Siin on meie Eesti kodu, kuskile mujale me purjetada ei saa. Et aru saada, millised on seejuures meie valikud, vaadake maakaarti. Kui sellest jääb väheks, lugege ajaloo õpikuid, miks Eesti esimene vabadus otsa sai. Kindlasti ei pea vastanduv maailmakorraldus meile meeldima, aga paraku peame sellega leppima. Eesti tulevik on ainuvõimalik kõiki inimesi austavate riikide koostöös, siinpool piiri. Mingit kolmandat võimalust ei ole olemas. Siin selles meile armsas kohas sellel maakeral.

Ma nüüd väga vabandan, et see uusaasta tervitus tuli selline töine, rohkem kui peaks või tahaks. Aga selleks, et rusikaid enam keegi ei vibutaks või räuskaks, tuli südamelt ära rääkida.

Ja tõtt öelda ei ole selline vastandumine mitte ainult Eestile omane. Ka mujal on inimesi, kes selles avatud maailmas on kaotanud kindlustunde ja nõuavad, et andke mulle vanad ajad tagasi. Neil kõigil on ühine vaenlane – riikide koostöö. Ja siis on need avatud ja sallivad, koostööd ja iga inimest austavad, kes saavad aru, et tarade ehitamine pole lahendus. Ah et keeraks siis omas kodus ukse seestpoolt lukku ja vaataks mis saab? Ega kuni surmani midagi ei juhtugi ja siis pole sedagi.

Head inimesed. Ma tean, et mu järgmine lause, ei pruugi kõigile meelt mööda olla, aga ikkagi. Tõele au andes, tuleb tunnistada, et nii hästi, nagu täna, pole Eestis mitte kunagi elatud. Tõsi, see heaolu pole jõudnud igaüheni. Kindlasti saab paremini ja on neid, kes tunnevad end unustatuna ja meie ühine kohus on neid paremini aidata. Aga Eesti on see riik uues Euroopas, kuhu tuleb inimesi rohkem, kui siit lahkub. See on juba mitme aasta jooksul nii, ning siinkohal võime tõesti uhkust tunda. Eesti tervikuna on vabast ja avatud maailmast võitnud. Kõige rumalam oleks siinkohal saavutatuga rahule jääda, nii et tõesti hooga edasi, Eesti!

Häid otsuseid siis teile uuel aastal. Oleme kõik vaba Eesti riigi poolt, kindlasti kohe! Vanavanematele tervist ja jaksu meile rõõmuks olemisel! Vanaemadele ja vanaisadele edu töös ja isiklikus elus, see vanast ajast pärit lause ehk tuli tuttav ette, endalegi ajab naeru peale. Emadele ja isadele rõõmu oma perest. Lastele edu uute teadmiste leidmisel ja olgu ka öeldud, et jõuluvana on kindlasti olemas!