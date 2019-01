Elu FOTO | Jaak Madison veetis ka aastavahetuse kauni lauljanna seltsis Ohtuleht.ee , täna, 18:40 Jaga:

Jaak Madison Teet Malsroos

Poliitik Jaak Madison tekitas jõulude ajal sotsiaalmeediasse postitatud pildiga sahinad, et on omale südamedaami leidnud. Nüüd tundub, et juttudel on alust.