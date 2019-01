GALERII | Patuse Poole viimase kontserdi ajal läksid lausa häirekellad tööle 

Pidulisi, kes kibelevad aastat koos Patuse Poolega vahetama, on Sossi klubisse kogunenud 300 ringis. Sünne vägev lauluhääl kõlab klubi välisukseni. Mis salata, kohati kõlab ta kui Anne Veski. Aga üksnes kohati. Tantsupõrand plinkivate diskokerade all on rahvast täis. Vägesid juhib Sünne ise. „Räägitakse, et lauad broneeriti juba jaanipäeval ära,” särab Sünne diskopalliga võidu. Tantsumaias publik huilgab tunnustavalt. Kõlavad kaverid ja kaverite kaverid, sekka Patuse Poole omaloomingut. „Praegu teeme rahulikumad lood, uuel aastal tempokamad,” lubab Edvin lahkelt. Rahvas on kuulekas: kui Edvin nad tantsule ärgitab, siis tantsivad, kui Sünne kallistama kehutab, pole emblemisel lõppu.

Publikul lugude sõnad peas

„Oo, isegi sõnad olid kõik peas!” õhkab Sünne pärast esinemist kergendatult. Edvin pistab vahele: „Raudselt kodus harjutasid, ma tean!” Sünne näole valgub lai naeratus: „Jah, autos harjutasin küll, kodus mitte!” Sõnad, poolesaja loo omad, pole peas üksnes Sünnel, vaid ka publikul. Solist võiks vabalt ükskõik, millise loo aegu puhkepausi võtta, sest klubirahvas esitab tekste laitmatult.

„Paljud teist on esimest korda Patuse Poole kontserdil?” pärib Sünne ja imet küll, tantsuliste seast tõuseb tubli kätemeri. „Tõsiselt või?” on Sünne jahmunud. „Kuidas see võimalik on?” Näib, et tallinlaste seas on Keila neiu Sünne ja Türi noormehe Edvini muusikalise kollektiivi kontserdeile mittejõudnuid üksjagu. See-eest kostab baarileti seltskonnast võidukas hüüatus: „Meie oleme Võrust ja Patuse Poole fännid!”

Jupp aega enne südaööd annab Patune Pool endale puhkust ja taandub tagaruumi. Ootama, kuniks südaöine möll läbi saab, et järgmise setiga alustada. Klubis algab tihe sebimine: seltskonnad silkavad šampanjapudelite-klaasidega treppidest üles-alla, koduteele juhatatakse need, kelle jalad enam ei kanna. Sünne ja Edvin ootavad kannatlikult, et nende publik jõuaks ilutulestiku ära vaadata ning üksteist uusaastasoovidega üle külvata. Pidu on hoos klubi ees, tantsupõrandal haigutab tühjus. Väga ajutine tühjus.

Taasühinemist pole ette näha