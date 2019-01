RAHU MAA PEAL! Lätlase näpatud muld jõudis tagasi Eesti pinnale 

Politsei kontrollis olukorda piiril ning selgus, et 20. detsembril ekskavaatoriga Eestist Lätti tõstetud muld on tagasi algsesse kohta jõudnud ning maapind kaevekohast tasane.

„Sündmuskohal läbi viidud pinnaseuuring, kus politseinik mõõtis mätast silma ja sõrmeotsaga, andis kinnitust, et lisaks tagasi tõstetud kopatäiele Eestimaa mullale saime lubatud labidatäie Läti mulda lisaks,“ ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.

Teo autor Ivars Graudiņš pakub, et mulla tõstis tagasi mõni huumorisoonega eestlane või vahest ka politseinikud, kes ei viitsi jamama hakata. Ta muigab, et eks tuleb nüüd oodata, mil mõni eestlane pimeduse varjus Läti mulda näppama tuleb.

„Me võtame natuke ja paneme siia. See on teile Ruhnu saare eest, kuradid sellised!“ tõlkis Maaleht videost kõlava teksti Eesti keelde.

Mullavargust kujutanud video järgselt ilmus postutuse kommentaaridesse teine, mis kujutab Ivarsit oma kopaga põgenemas Eesti numbrimärgiga auto eest. „Õnneks on eestlased aeglased,“ kommenteeriti selle all.

Palju tähepanu pälvinud postituse juurde ilmus veel ettepanek, et mulda oleks pidanud veel rohkemgi võtma: näiteks kadedusest selle eest, et eestlastel on presidentidega rohkem vedanud.