Brigita Murutar alustab uut aastat üksikemana. Paul Neitsov: olen Brigitale tänulik, et ta selle otsuse tegi

Murutar annab Instagrami postituses teada, et teda ei jäetud, vaid otsustas ise koos lapsega kahekesi eluteel edasi liikuda.

Brigita Murutar alustab aastat üksikemana Instagram.com/brigitamurutar

„Olen Brigitale tänulik, et ta selle otsuse tegi. See on minu nägemust kogu maailmast ja suhetest muutnud ning olen aru saanud, et mitte miski ei tule elus kergelt. See otsus on mulle mõjunud pigem hästi kui halvasti. Mul on hea meel, et saime koos väga palju muusikat teha, esineda ja inimestele rõõmu pakkuda,” räägib Paul.

Küll aga ei mõista ta, miks Murutar uudisest Instagramis teada andis ning seda eelnevalt Pauliga ei arutanud. „Ta serveeris seda väga huvitavalt – mitte, et läksime lahku, vaid et ta on üksikema. Ma ei saa sellega kahjuks nõus olla, sest olen lapsele ikkagi isa, vahet pole, kas elame koos või mitte. Ma ei taha, et jääks kuvand, et olen oma pere maha jätnud, sest nii see ei olnud.”

Tulevik on lahtine

Kuigi Brigita väitis, et esineb Pauliga koos edasi, ei ole Neitsov selles nii kindel. „Eks ole näha, mis tulevik toob. Mina keskendun rohkem oma soolokarjäärile ja kitarrimängule, uusi toimetusi ja projekte on päris palju peale tulnud. Brigita laulmine on küll väga vahva, kuid kui tema teeb oma valikud, pean ka mina tegema oma valikud. Praegu ma ei tea, kas selleks on koos Brigitaga esinemine.”