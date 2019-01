Aastaga kasvas enim EKRE liikmeskond 

EKRE liikmeskond kasvas aastaga 562 inimese võrra ning praegu on neil kokku 8793 liiget, kirjutas ERRi uudisteportaal.

EKRE kõrval kasvas aastases võrdluses ka Keskerakonna liikmeskond. Kuigi Keskerakonna liikmeskond kukkus augustis erakonnast lahkunud Narva piirkonna liikmete tõttu, liitus eriti just aasta lõpus erakonnaga sedavõrd palju inimesi, et aasta lõpuks oli neil 134 liiget enam kui mullu samal ajal. 14 934 liikmega on Keskerakond Eesti suurim partei.