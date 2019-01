Ricky Martin sai kolmandat korda isaks 

Ricky ja tema Süüria päritolu kallima Jwan Yosefi pere sai pisitütre näol täiendust. Martin jagab Instagramis fotot, kus uus ilmakodanik tema sõrmest kinni hoiab. "See on olnud meie jaoks eriline aeg ja me ei jõua ära oodata, kuhu laps meid viib," kirjutab staar postituses. Tütre nimi on Lucia Martin-Yosef.