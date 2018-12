Getter Jaani avameelselt rasedusest: tundsime, et nüüd on see õige aeg!

GETTER JAANI Tags: Getter Jaani Alar Truu

„Ma olin siiralt õnnelik, kui tuligi see vastus, et minu sees kasvab pisike ime,“ tunnistas vana-aastaõhtul Getter Jaani, kes teatas jõululaupäeval, et ootab oma esimest last, vahendab Kroonika