PILDID | Xmas Fashion in Brazil tõi Deja Vu'sse majatäie moegurmaane 

Xmas Fashion in BRAZIL Lounge Deja Vu`s Rauno Liivand

Seekordsed must have outfit`id pidude hooajaks tõi Lounge Deja Vu lavale andekas moelooja Alena Demchenko, seda kollektsiooniga "Christmas mood". Lõbusal Xmas Fashion in Brazil peoõhtul pakkusid moe-showle vaheldust lõunamaised rütmid bändi Made in Brazil esituses.