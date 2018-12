2018 oli Nublu aasta! Räppar hõivas Power Hit Radio TOP40 kolm esikohta 

Power Hit Radio 2018 aasta TOP 40 selgus kuulajate hääletusel. Mööduva aasta parima 40 loo hulgas on nii kodumaiseid kui ka välismaised laule. Esimese koha võitis Nublu lauluga "Öölaps", kuid see polnud veel kõik - terve esikolmik kuulus Nublule. Teisele kohale jäi laul "Mina ka" ning kolmandale kohale lugu "tmt (tujud mitte tunded)".

Välismaistest artistidest saavutas kõrgeima koha Ava Max lauluga "Sweet But Psycho". Temale järgnes Ariana Grande hitt "thank u, next".