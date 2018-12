Elu PEOGALERII | Aastalõpu säravaim pidu - Great Gatsby Klubis Teater Anu Saagim , täna, 14:10 Jaga:

GREAT GATSBY Klubis Teater Rene Lutterus

Klubis Teater toimus uhke Great Gatsby teemaline pidu.Kui möödunud aastad on tõestanud, et enne suuri aastavahetuse pidustusi on rahvas end tagasi hoidnud, siis sel aastal seda öelda ei saa. Viimased nädalad on pealinnas olnud tõeliselt pidude rohked ja üheks säravaimaks neist oli kindlasti Klubis Teater toimunud GREAT GATSBY!