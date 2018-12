Soome päästjad paluvad teatud piirkondades täna saluuti mitte lasta 

Tormi ja tugeva tuule tõttu paluvad päästjad tulevärgi õhkulaskmist vältida, kirjutab Ilta-Sanomat. Lahendusena pakuvad nad välja, et rahvale võiks saluudi laskmiseks anda mõne muu, tuulevaiksema päeva, näiteks laupäeva. Laupäeval võiks tulevärgi tarbeks lubada kolmetunnine vahemik, mil inimesed võivad kogu aastavahetusel taevasse laskmata jäetud arsenali nautida.

Soovitus puudutab pea tervet Põhja-Pohjonmaa maakonda, välja arvatud Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo piirkondi. Keelatud see pole, ent hoiatus on rangelt soovituslik - tugeva tuulega on rakettide laskmine ohtlik.