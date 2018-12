VIDEO | Keira Knightley demonstreeris vapustavat oskust! 

"Uhkuse ja eelarvamuse" ning "Anna Karenina" täht osales Nortoni saates koos kolleegide Guy Pearce'i ja Catherine Tate'iga. Saatejuht palus kõigil mõnd annet avaldada. Keira tõi seepeale küüntega vastu hambaid koputades kuuldavale hiti "Raindrops Keep Fallin' On My Head".